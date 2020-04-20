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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путевки в белорусские санатории подешевели до 40 % От 10 до 40 % - на столько подешевели путевки и услуги в санаториях страны. В среднем заполнены на 40 %, - заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и...

От 10 до 40 % - на столько подешевели путевки и услуги в санаториях страны. В среднем заполнены на 40 %, - заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. В здравницах сейчас уделяют особое внимание дистанцированию. Временно не принимают на оздоровление пожилых и проверяют новых пациентов при въезде на территорию.Между процедурами в здравницах установлены обязательные интервалы. А питание организовано в несколько смен.