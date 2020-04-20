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Путевки в белорусские санатории подешевели до 40 %

20.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От 10 до 40 % - на столько подешевели путевки и услуги в санаториях страны. В среднем заполнены на 40 %, - заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. В здравницах сейчас уделяют особое внимание дистанцированию. Временно не принимают на оздоровление пожилых и проверяют новых пациентов при въезде на территорию. 

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: "19 марта мы начали анализ по каждому учреждению проводить. То свободная реализация увеличилась на 70 %  среди граждан РБ. Поэтому мы надеемся, что и в летний период при стабилизации эпидемиологической ситуации наши граждане активно будут пользоваться услугами санаториев".

Между процедурами в здравницах установлены обязательные интервалы. А питание организовано в несколько смен.
 
 
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От 10 до 40 % - на столько подешевели путевки и услуги в санаториях страны. В среднем заполнены на 40 %, - заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и...
 
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