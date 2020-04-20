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В КГК можно сообщить о фактах отсутствия в продаже медизделий индивидуальной защиты

20.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы изучить наличие в аптеках и магазинах средств для дезинфекции рук, а также масок, Комитет госконтроля проведет сегодня прямые телефонные линии. Люди смогут сообщить о фактах отсутствия в продаже медизделий индивидуальной защиты или же завышении цен. Все обращения будут взяты на контроль. Для жителей каждой из областей работает свой номер. В столице и Гомельской области звонки принимаются с 10 до 12 дня. В Минской, Брестской, Гродненской и Могилевской областях - с 9 утра до 18 вечера. А в Витебской с 10 до 17 часов.
 
 
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Чтобы изучить наличие в аптеках и магазинах средств для дезинфекции рук, а также масок, Комитет госконтроля проведет сегодня прямые телефонные линии. Люди смогут...
 
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