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Прохладно, но без осадков. Погода в Витебске на неделе
20.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе будет довольно прохладно. Но и есть и хорошая новость: во все будни не будет ни дождя, ни мокрого снега,
В понедельник и вторник без осадков. Температура воздуха ночью до +2°С, днем — до +9°С.
В среду +8…10°С, довольно сильный ветер. Солнечно.
В четверг в дневные часы — до +11°С. Без осадков, ветрено.
В пятницу термометр покажет до 9 градусов тепла. Ветер уляжется, но пасмурно.
Хорошей недели, друзья!
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На неделе будет довольно прохладно. Но и есть и хорошая новость: во все будние дни не будет ни дождя, ни мокрого снега.
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