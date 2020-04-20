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Прохладно, но без осадков. Погода в Витебске на неделе

20.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На неделе будет довольно прохладно. Но и есть и хорошая новость: во все будни не будет ни дождя, ни мокрого снега, прогнозирует Белгидромет.


Фото: @aleca2704, instagram.com

В понедельник и вторник без осадков. Температура воздуха ночью до +2°С, днем — до +9°С.

В среду +8…10°С, довольно сильный ветер. Солнечно.

В четверг в дневные часы — до +11°С. Без осадков, ветрено.

В пятницу термометр покажет до 9 градусов тепла. Ветер уляжется, но пасмурно.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Новости
 
 
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На неделе будет довольно прохладно. Но и есть и хорошая новость: во все будние дни не будет ни дождя, ни мокрого снега.
 
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