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Нашли самый теплый прогноз по Бресту на эту рабочую неделю
20.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы посмотрели для вас три прогноза. Белорусский был холодный, российский — дождливый, а американский оказался в самый раз: тепло, сухо, в меру солнечно. О нем и поговорим.
В понедельник ожидается переменная облачность без осадков, сообщает
Во вторник утром будет облачно и +11°С. Днем столбик термометра поднимется до +13°С. Осадков не предвидится.
В среду утром также обещают переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до +12°С. Во второй половине дня потеплеет до +16°С.
В четверг небо будет затянуто облаками, но без дождя. Утром термометр покажет +14°С, днем — до +17°С.
Пятница будет самым теплым днем рабочей недели, но вероятность осадков оценивается в 40%. Переводим: дождь может быть, а может не быть. Утром будет +16°С. Днем воздух прогреется до +18°С.
Хорошей недели!
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