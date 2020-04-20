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Нашли самый теплый прогноз по Бресту на эту рабочую неделю

20.04.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы посмотрели для вас три прогноза. Белорусский был холодный, российский — дождливый, а американский оказался в самый раз: тепло, сухо, в меру солнечно. О нем и поговорим.


В понедельник ожидается переменная облачность без осадков, сообщает AccuWeather. Днем воздух прогреется до +13°С.

Во вторник утром будет облачно и +11°С. Днем столбик термометра поднимется до +13°С. Осадков не предвидится.

В среду утром также обещают переменную облачность без осадков. Воздух прогреется до +12°С. Во второй половине дня потеплеет до +16°С.

В четверг небо будет затянуто облаками, но без дождя. Утром термометр покажет +14°С, днем — до +17°С.

Пятница будет самым теплым днем рабочей недели, но вероятность осадков оценивается в 40%. Переводим: дождь может быть, а может не быть. Утром будет +16°С. Днем воздух прогреется до +18°С.

Хорошей недели!

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Теги: Брест
 
 
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