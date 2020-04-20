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Замглавы Администрации Президента рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях

20.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях, сообщает БЕЛТА.

Замглавы Администрации Президента рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях
Ольга Чуприс. Фото из архива

«Глава государства после обсуждения поддержал предложение, высказанное Верховным судом, о том, чтобы распространить эту меру на несовершеннолетних, совершивших преступление в сфере оборота наркотиков. На них будет распространяться эта мера, независимо от частей ст.328 Уголовного кодекса, даже если они совершили преступление по ч.1 или ч.4. Такая позиция озвучена, и Президент ее поддержал», — рассказала Ольга Чуприс, комментируя итоги совещания у главы государства по вопросам амнистии и помилования.

При этом для лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, будет задействован институт поручительства. «Ходатайства будут рассматриваться только тогда, когда вместе с материалами дела поступят поручительства от близких родственников, что они возьмут на поруки детей и те будут на особом контроле», — пояснила она. Поручители должны приложить конкретный перечень мер, как будут социализировать освобожденных.

Отвечая на вопрос о сокращении сроков коррупционерам, Ольга Чуприс обратила внимание, что «в стране ведется очень серьезная борьба с коррупцией, и от этого отступить никак нельзя». «Поэтому этот вопрос был поставлен на особый контроль главой государства. Даже если будет эта мера, Президент поддержит ее, это не означает, что каким-то образом будет смягчена позиция главы государства по отношению к коррупционерам», — подчеркнула замглавы Администрации Президента.

Белта

 
 
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Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказала, кому из осужденных...
 
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