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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Институт поручительства как дополнительная форма контроля и шанс начать жизнь заново Верховный суд подготовил проект закона об амнистии в преддверии 75-летия Великой Победы. Об этом рассказала в "Главном эфире" замглавы Администрации Президента...

Верховный суд подготовил проект закона об амнистии в преддверии 75-летия Великой Победы. Об этомв "Главном эфире" замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс.Именно этот документ рассматривали на совещании во Дворце Республики 16 апреля. В основном речь шла о несовершеннолетних распространителях наркотиков и осужденных за коррупцию. Для этих категорий заключенных предложено сократить срок отбывания наказания на один год. Однако должно сойтись множество факторов. Комиссия проанализирует отношение кандидатов к содеянному, раскаивается ли человек, да и какие планы у него на дальнейшую жизнь. И здесь важную роль должны сыграть родные осужденного по наркостатье, они не просто несут ответственность, но и поручаются за своих детей.Взвешенный подход и рациональное освобождение, помилование или сокращение срока. По наркостатье наказание отбывает молодежь, которая еще может изменить свою жизнь и принести пользу стране. Задача любой амнистии - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц. Комиссии по помилованию предстоит тщательно изучить ходатайство каждого претендента.