Очень робкая весна. Погода в Гродно на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Гродно станет потеплее, но ночи все еще холодные, а дни будут по большей части пасмурными, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник сплошная облачность, но без осадков. Слабый ветер и самое высокое атмосферное давление в стране — барометр будет показывать 1028 гПа. Воздух прогреется всего до +10 °С.

Во вторник сплошная облачность, но без осадков. Днем — +10…12 °С.

В среду утром — переменная облачность, а днем и вечером — снова пасмурно и без осадков. Днем — до +12 °С. Ночи со среды станут теплее — ожидается +5…7°С

В четверг — облачно с прояснениями. Днем до +14 °С.

В пятницу днем — переменная облачность и возможен дождь. Сильный ветер. Вечером — опять дожди. Днем будет до +15 °С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

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