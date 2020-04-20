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Рассказываем, когда откроют движение на новой дороге в витебский микрорайон Билево
20.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Движение транспорта по
Новый участок дороги недлинный — всего 800 метров, но значимый для транспортной инфраструктуры Витебска. Пока что в Билево можно попасть лишь по одной магистрали — Московскому проспекту, и здесь постоянно пробки.
— На дороге увеличится количество полос движения, будет велодорожка — в Витебске пока нет проспектов с ней, — рассказал заместитель гендиректора «Витебскоблсельстроя» Андрей Шмавгонец. — Будет выполнено обрамление подпорных стен — и это внесет изюминку в вид проспекта.
Сейчас на стройке грузовики вывозят грунт, который выкопали под железной дорогой. Эту работу планируют завершить к концу мая. Затем участок будут готовить к асфальтированию.
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Новый участок дороги недлинный - всего 800 метров, но значимый для транспортной инфраструктуры Витебска. Пока что в Билево можно попасть лишь по одной магистрали -...
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