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Рассказываем, когда откроют движение на новой дороге в витебский микрорайон Билево

20.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение транспорта по новому участку дороги, который соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево, планируют открыть в августе 2020 года. Объект — в числе тех, которые должны сдать к областным «Дажынкам». Укладываются ли строители в график, узнал телеканал «Витебск».

Новый участок дороги недлинный — всего 800 метров, но значимый для транспортной инфраструктуры Витебска. Пока что в Билево можно попасть лишь по одной магистрали — Московскому проспекту, и здесь постоянно пробки.

— На дороге увеличится количество полос движения, будет велодорожка — в Витебске пока нет проспектов с ней, — рассказал заместитель гендиректора «Витебскоблсельстроя» Андрей Шмавгонец. — Будет выполнено обрамление подпорных стен — и это внесет изюминку в вид проспекта.

Сейчас на стройке грузовики вывозят грунт, который выкопали под железной дорогой. Эту работу планируют завершить к концу мая. Затем участок будут готовить к асфальтированию.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новый участок дороги недлинный - всего 800 метров, но значимый для транспортной инфраструктуры Витебска. Пока что в Билево можно попасть лишь по одной магистрали -...
 
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