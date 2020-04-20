Рассказываем, когда откроют движение на новой дороге в витебский микрорайон Билево

Источник материала: Tut.by

Движение транспорта по новому участку дороги , который соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево, планируют открыть в августе 2020 года. Объект — в числе тех, которые должны сдать к областным «Дажынкам». Укладываются ли строители в график, узнал телеканал «Витебск».

Новый участок дороги недлинный — всего 800 метров, но значимый для транспортной инфраструктуры Витебска. Пока что в Билево можно попасть лишь по одной магистрали — Московскому проспекту, и здесь постоянно пробки.

— На дороге увеличится количество полос движения, будет велодорожка — в Витебске пока нет проспектов с ней, — рассказал заместитель гендиректора «Витебскоблсельстроя» Андрей Шмавгонец. — Будет выполнено обрамление подпорных стен — и это внесет изюминку в вид проспекта.

Сейчас на стройке грузовики вывозят грунт, который выкопали под железной дорогой. Эту работу планируют завершить к концу мая. Затем участок будут готовить к асфальтированию.