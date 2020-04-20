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«Деньги пахнут». История Виталия, который работает ассенизатором

20.04.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видели когда-нибудь большой автомобиль со шлангами по бокам? Зачастую это ассенизаторская машина. За время работы у Виталия бывало всякое — и самого случайно обдавало, и клиента. В машине всегда есть сменная одежда — мало ли. То, что в бочке, Виталий ласково и с юмором называет «вкусняшками». Это история человека, который искренне не понимает, почему должен стесняться своей работы. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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