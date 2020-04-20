«Деньги пахнут». История Виталия, который работает ассенизатором

Источник материала: Tut.by

Видели когда-нибудь большой автомобиль со шлангами по бокам? Зачастую это ассенизаторская машина. За время работы у Виталия бывало всякое — и самого случайно обдавало, и клиента. В машине всегда есть сменная одежда — мало ли. То, что в бочке, Виталий ласково и с юмором называет «вкусняшками». Это история человека, который искренне не понимает, почему должен стесняться своей работы. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.