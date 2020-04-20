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Необычный пожар в Бресте. Эксперты установили, что балкон сгорел… из-за банки с березовым соком
20.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте при странных обстоятельствах произошел пожар на балконе многоквартирного дома. Эксперты выяснили, что причиной возгорания стала оставленная банка с березовым соком, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.
30 марта на балконе одной из многоэтажек Бреста произошел пожар. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения, имущество, закоптил стены и потолок.
Причину пожара на месте установить не удалось. Версия о непотушенной сигарете исключалась, так как в квартире на момент инцидента никого не было, а окна были закрыты. Замыкание электропроводки и неисправные нагревательные приборы также не могли стать причиной пожара.
Во время осмотра сгоревшего балкона эксперты обратили внимание на стеклянные банки с березовым соком. Со слов женщины, рядом с закатками лежали газеты, фрагменты картона, одежда. Эксперты предположили, что возможной причиной возгорания могла стать фокусировка солнечных лучей стеклянной банкой с березовым соком на эти предметы.
В экспертной практике такое встречается редко, поэтому для подтверждения гипотезы провели эксперимент. При аналогичных условиях эксперты восстановили допожарную ситуацию. Спустя короткое время в месте фокусировки солнечных лучей стеклянной банкой началось дымление и тление лежащей рядом газеты. Температура в месте фокусировки на поверхности бумаги составляла 187 градусов и нарастала.
«Таким образом, полученные результаты исследования легли в основу экспертного заключения и стали основой обстоятельств произошедшего», — сообщила Татьяна Коток.
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В экспертной практике такое встречается редко, поэтому для подтверждения гипотезы провели эксперимент.
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