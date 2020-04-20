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Необычный пожар в Бресте. Эксперты установили, что балкон сгорел… из-за банки с березовым соком

20.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте при странных обстоятельствах произошел пожар на балконе многоквартирного дома. Эксперты выяснили, что причиной возгорания стала оставленная банка с березовым соком, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.


Фото: Госкомитет судебных экспертиз

30 марта на балконе одной из многоэтажек Бреста произошел пожар. Огонь повредил внутреннюю отделку помещения, имущество, закоптил стены и потолок.

Причину пожара на месте установить не удалось. Версия о непотушенной сигарете исключалась, так как в квартире на момент инцидента никого не было, а окна были закрыты. Замыкание электропроводки и неисправные нагревательные приборы также не могли стать причиной пожара.

Во время осмотра сгоревшего балкона эксперты обратили внимание на стеклянные банки с березовым соком. Со слов женщины, рядом с закатками лежали газеты, фрагменты картона, одежда. Эксперты предположили, что возможной причиной возгорания могла стать фокусировка солнечных лучей стеклянной банкой с березовым соком на эти предметы.

В экспертной практике такое встречается редко, поэтому для подтверждения гипотезы провели эксперимент. При аналогичных условиях эксперты восстановили допожарную ситуацию. Спустя короткое время в месте фокусировки солнечных лучей стеклянной банкой началось дымление и тление лежащей рядом газеты. Температура в месте фокусировки на поверхности бумаги составляла 187 градусов и нарастала.

«Таким образом, полученные результаты исследования легли в основу экспертного заключения и стали основой обстоятельств произошедшего», — сообщила Татьяна Коток.

 
Теги: Брест
 
 
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В экспертной практике такое встречается редко, поэтому для подтверждения гипотезы провели эксперимент.
 
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