Работникам предприятий в Витебске предлагают менять маски по времени и цвету. Смотрите, что придумали

Источник материала: Tut.by

Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии предложил предприятиям города, чтобы их сотрудники меняли защитные маски по времени и цвету. Это поможет контролировать масочный режим, сообщают «Витьбичи».



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Маску меняют раз в 2 часа. Если она намокла от кашля, чихания или дыхания, ее меняют немедленно.

Чтобы мастер смены (или другой ответственный сотрудник) вел учет, сколько времени работники провели в маске, эпидемиологи предлагают наносить на нее цветовую маркировку. Например, можно ввести такой расклад:

с 8.00 до 10.00 — носить маски с зеленой маркировкой;

с 10.00 до 12.00 — с желтой;

с 13.00 до 15.00 — с синей;

с 15.00 до 17.00 — с красной.

Одноразовые маски нужно утилизировать, многоразовые подвергать санитарной обработке.