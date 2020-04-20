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Работникам предприятий в Витебске предлагают менять маски по времени и цвету. Смотрите, что придумали
20.04.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии предложил предприятиям города, чтобы их сотрудники меняли защитные маски по времени и цвету. Это поможет контролировать масочный режим,
Маску меняют раз в 2 часа. Если она намокла от кашля, чихания или дыхания, ее меняют немедленно.
Чтобы мастер смены (или другой ответственный сотрудник) вел учет, сколько времени работники провели в маске, эпидемиологи предлагают наносить на нее цветовую маркировку. Например, можно ввести такой расклад:
Одноразовые маски нужно утилизировать, многоразовые подвергать санитарной обработке.
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Работникам предприятий в Витебске предлагают менять маски по времени и цвету. Смотрите, что придумали
Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии предложил предприятиям вариант, который, по их мнению, поможет контролировать масочный режим.
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