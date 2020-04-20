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В столичной девятиэтажке был пожар - спасли монтажника, который работал на техэтаже

20.04.2020 13:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром был пожар на техническом этаже жилой девятиэтажки на улице Андреевской. Пострадал рабочий, сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

О возгорании в доме на Андреевской, 7, корпус 1 сообщили сегодня, в 10.12.

Из окна технического этажа шел дым. Там шли работы по демонтажу старых водопроводных труб — в какой-то момент загорелся утеплитель на площади два квадратных метра.


Фото: МЧС Минска

Пожарные спасли монтажника-сантехника. 48-летнего мужчину обнаружили в сознании в смотровом окне техэтажа. Его вывели на чистый воздух по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи. Работника увезли в больницу, предварительный диагноз — «отравление продуктами горения». Эвакуацию не проводили.

Пожар ликвидировали в 10.25. Причина устанавливается, рассматривается такая версия: нарушение противопожарных требований при демонтаже старых водопроводных труб.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром был пожар на техническом этаже жилой девятиэтажки на улице Андреевской. Пострадал рабочий, сообщает МЧС Минска.
 
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