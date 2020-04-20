Лукашенко подтвердил: в Администрации есть инфицированный

В Администрации президента инфицирован сотрудник приемной. Александр Лукашенко рассказал об этом во время посещения храма в воскресенье, затем об этом сообщили в эфире ОНТ .

«Вы имейте ввиду, что большая проблема у нас с тестированием. Сегодня протестировали - больной, пошли - здоровый», - сказал он, обращаясь к священнику.

После этого президент сообщил, что в его Администрации есть инфицированный.

«Вот живой. У него в приемной человек заболел. Жив-здоров. Протестировали - все нормально», - сказал он, указывая на главу Администрации Игоря Сергеенко.

Президент считает, что если человек будет заботиться осебе и своих родных, то не заболеет.

«А то гвалт: умирают и прочее. Если не захочешь умереть и будешь лечиться и желать жить, то будешь жить. А если ты будешь шарахаться от каждого звука, и при том такая погода. Вчера мне сказали, что при ультрафиолете, при солнечном свете вирус погибает. Так чего же мы прячем людей в крематории эти. Это у вас там дом, вы вышли, или я вышел, подышал свежим воздухом, а в 20-этажном доме как человеку быть», - сказал президент.