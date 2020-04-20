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Лукашенко подтвердил: в Администрации есть инфицированный

20.04.2020 12:52 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Администрации президента инфицирован сотрудник приемной. Александр Лукашенко рассказал об этом во время посещения храма в воскресенье, затем об этом сообщили в эфире ОНТ.

«Вы имейте ввиду, что большая проблема у нас с тестированием. Сегодня протестировали - больной, пошли - здоровый», - сказал он, обращаясь к священнику.

После этого президент сообщил, что в его Администрации есть инфицированный.

«Вот живой. У него в приемной человек заболел. Жив-здоров. Протестировали - все нормально», - сказал он, указывая на главу Администрации Игоря Сергеенко.

Президент считает, что если человек будет заботиться осебе и своих родных, то не заболеет.

«А то гвалт: умирают и прочее. Если не захочешь умереть и будешь лечиться и желать жить, то будешь жить. А если ты будешь шарахаться от каждого звука, и при том такая погода. Вчера мне сказали, что при ультрафиолете, при солнечном свете вирус погибает. Так чего же мы прячем людей в крематории эти. Это у вас там дом, вы вышли, или я вышел, подышал свежим воздухом, а в 20-этажном доме как человеку быть», - сказал президент.

Говоря о проблемах с тестированием, глава государства, скорее всего, имел в виду случай с 15 российскими рабочими на БелАЭС, у которых были положительные тесты на коронасирус. Тогда президент сказал, что российские тест-системы некачественны («Ни к черту!»). В Роспотребнадзоре ответили, что высокая эффективность этих тестов подтверждена испытаниями в Китае, и что во многих странах их принимают с благодарностью. А бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко резко ответил на критику Лукашенко и посоветовал ему ехать в колхоз.

 
 
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В Администрации президента инфицирован сотрудник приемной. Александр Лукашенко рассказал об этом во время посещения храма в воскресенье, затем об этом сообщили в...
 
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