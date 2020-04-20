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300 рабочих и 70 единиц техники возводят Полоцкий путепровод в Витебске

20.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже построены съезды, тротуары, установлены осветительные мачты. Сейчас на мосту укладывают бесшумные трамвайные пути. Такая технология для Витебска - новинка. Опыт перенимали у столицы. Для безопасности дорожного движения на путепроводе устанавливают дельта-блоки. Они позволят исключить выезд автомобилей на трамвайные пути и тротуары. 

Михаил Казуров, начальник отдела управления капитального строительства Витебского облисполкома: "Главное - выполнить качественно гидроизоляционное покрытие мостового полотна. Именно это покрытие позволит обеспечить долгосрочную эксплуатацию моста. Опоры у нас должны отслужить не менее ста лет, пролеты - 75 лет".

Полоцкий путепровод - объект для жителей Витебска долгожданный. В этом году он получил еще и статус молодежной стройки. Это значит, что через пару месяцев сюда придут студенческие отряды.
 
Теги: Витебск
 
 
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Уже построены съезды, тротуары, установлены осветительные мачты. Сейчас на мосту укладывают бесшумные трамвайные пути. Такая технология для Витебска - новинка....
 
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