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300 рабочих и 70 единиц техники возводят Полоцкий путепровод в Витебске
20.04.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУже построены съезды, тротуары, установлены осветительные мачты. Сейчас на мосту укладывают бесшумные трамвайные пути. Такая технология для Витебска - новинка. Опыт перенимали у столицы. Для безопасности дорожного движения на путепроводе устанавливают дельта-блоки. Они позволят исключить выезд автомобилей на трамвайные пути и тротуары.
Михаил Казуров, начальник отдела управления капитального строительства Витебского облисполкома: "Главное - выполнить качественно гидроизоляционное покрытие мостового полотна. Именно это покрытие позволит обеспечить долгосрочную эксплуатацию моста. Опоры у нас должны отслужить не менее ста лет, пролеты - 75 лет".
Полоцкий путепровод - объект для жителей Витебска долгожданный. В этом году он получил еще и статус молодежной стройки. Это значит, что через пару месяцев сюда придут студенческие отряды.
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Уже построены съезды, тротуары, установлены осветительные мачты. Сейчас на мосту укладывают бесшумные трамвайные пути. Такая технология для Витебска - новинка....
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