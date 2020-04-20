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Уникальный автомобиль-конструктор собрал кузнец из Щучинского района
20.04.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДвигатель от "жигулей", глушитель от мотоцикла, а кабина и вовсе от трактора. Кузнец из Щучинского района собрал уникальный автомобиль-конструктор. Особое внимание уделил внешнему виду. Хромированные детали использовал от раритетных авто. Не забыл мастер и про функциональность. Автомобиль-трактор способен не только с ветерком прокатить по магистрали, но и вспахать поле и даже посадить картофель. У сотрудников ГАИ к качеству сборки нет претензий. Технику зарегистрировали и выдали собственный номерной знак. Тюнингованная техника уже побывала на многих автофестивалях страны, где становилась гвоздем программы.
Армен Васильян, кузнец: "Хозяйство есть, вроде по хозяйству помощник такой нужен. Ну, и мне идея пошла сделать трактор. Потому что купить трактор дороговато, думаю. Два года… Сам без помощников… Покупал все что в магазине, что на рынке, что в колхозе".
Кузнец продолжит выпускать оригинальную технику. Сегодня почти готов еще один самодельный агрегат. Новый мини-трактор предназначен исключительно для работы на земле.
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Двигатель от "жигулей", глушитель от мотоцикла, а кабина и вовсе от трактора. Кузнец из Щучинского района собрал уникальный автомобиль-конструктор. Особое внимание...
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