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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уникальный автомобиль-конструктор собрал кузнец из Щучинского района Двигатель от "жигулей", глушитель от мотоцикла, а кабина и вовсе от трактора. Кузнец из Щучинского района собрал уникальный автомобиль-конструктор. Особое внимание...

Двигатель от "жигулей", глушитель от мотоцикла, а кабина и вовсе от трактора. Кузнец из Щучинского района собрал уникальный автомобиль-конструктор. Особое внимание уделил внешнему виду. Хромированные детали использовал от раритетных авто. Не забыл мастер и про функциональность. Автомобиль-трактор способен не только с ветерком прокатить по магистрали, но и вспахать поле и даже посадить картофель. У сотрудников ГАИ к качеству сборки нет претензий. Технику зарегистрировали и выдали собственный номерной знак. Тюнингованная техника уже побывала на многих автофестивалях страны, где становилась гвоздем программы.Кузнец продолжит выпускать оригинальную технику. Сегодня почти готов еще один самодельный агрегат. Новый мини-трактор предназначен исключительно для работы на земле.