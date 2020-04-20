В мае пройдет серия онлайн-стримов о женском здоровье и COVID-19 с авторитетными белорусскими врачами

Источник материала: Tut.by

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома проведет серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью в период COVID-19. Подключиться к стриму может каждый желающий. Познавательные лекции пройдут в начале мая.



Фото: предоставлено организаторами «Марафона женского здоровья-2019»

Трансляции лекций авторитетных медиков пройдут 4, 5, 6, 7 и 8 мая с 20:00 до 21:30. Это мини-версия «Марафона женского здоровья», который успешно прошел в прошлом году и привлек более 200 000 человек.

Во время лекций врачи расскажут о том, как пройти через беременность и роды, как ухаживать за новорожденным и нужен ли ему специальный режим с учетом эпидемиологической обстановки. Особое внимание будет уделено здоровью женщин в возрасте 45+, которые входят или уже находятся в периоде менопаузы. Также организаторы не обойдут стороной вопросы здоровья в подростковом возрасте: тему гигиены и первого сексуального опыта.

Главная задача трансляций — дать максимально объективную и глубокую информацию, включающую опыт стран, которые раньше Беларуси вступили в борьбу с пандемией COVID-19.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Организаторы обещают предоставить исчерпывающую информацию о сохранении женского здоровья в любом возрасте в условиях, когда иммунитет снижен, а внешние риски велики.

— Информация о профилактике в сложившейся эпидемиологической обстановке уже донесена. Важно часто мыть руки, носить маски, пользоваться санитайзером и соблюдать социальную дистанцию. Мы же планируем познакомить с более детальными рекомендациями по тем ситуациям, с которыми сталкиваются беременные женщины, девушки-подростки и женщины зрелого возраста, которые входят в группу риска по COVID-19, — прокомментировала Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Для участия в трансляциях выбраны опытные, именитые и коммуникабельные спикеры. У каждого потенциального зрителя будет возможность задать вопрос по волнующей тематике как заранее, еще до начала трансляции, так и во время стрима.

Участие в онлайн-марафоне бесплатное. Чтобы присоединиться к просмотру, нужно получить ссылку на стрим и пройти регистрацию в социальных сетях «Марафона женского здоровья»: Facebook , Instagram , VK .

Зарегистрироваться также можно здесь

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