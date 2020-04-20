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В мае пройдет серия онлайн-стримов о женском здоровье и COVID-19 с авторитетными белорусскими врачами

20.04.2020 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома проведет серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью в период COVID-19. Подключиться к стриму может каждый желающий. Познавательные лекции пройдут в начале мая.


Фото: предоставлено организаторами «Марафона женского здоровья-2019»

Трансляции лекций авторитетных медиков пройдут 4, 5, 6, 7 и 8 мая с 20:00 до 21:30. Это мини-версия «Марафона женского здоровья», который успешно прошел в прошлом году и привлек более 200 000 человек.

Во время лекций врачи расскажут о том, как пройти через беременность и роды, как ухаживать за новорожденным и нужен ли ему специальный режим с учетом эпидемиологической обстановки. Особое внимание будет уделено здоровью женщин в возрасте 45+, которые входят или уже находятся в периоде менопаузы. Также организаторы не обойдут стороной вопросы здоровья в подростковом возрасте: тему гигиены и первого сексуального опыта.

Главная задача трансляций — дать максимально объективную и глубокую информацию, включающую опыт стран, которые раньше Беларуси вступили в борьбу с пандемией COVID-19.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Организаторы обещают предоставить исчерпывающую информацию о сохранении женского здоровья в любом возрасте в условиях, когда иммунитет снижен, а внешние риски велики.

— Информация о профилактике в сложившейся эпидемиологической обстановке уже донесена. Важно часто мыть руки, носить маски, пользоваться санитайзером и соблюдать социальную дистанцию. Мы же планируем познакомить с более детальными рекомендациями по тем ситуациям, с которыми сталкиваются беременные женщины, девушки-подростки и женщины зрелого возраста, которые входят в группу риска по COVID-19, — прокомментировала Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Для участия в трансляциях выбраны опытные, именитые и коммуникабельные спикеры. У каждого потенциального зрителя будет возможность задать вопрос по волнующей тематике как заранее, еще до начала трансляции, так и во время стрима.

Участие в онлайн-марафоне бесплатное. Чтобы присоединиться к просмотру, нужно получить ссылку на стрим и пройти регистрацию в социальных сетях «Марафона женского здоровья»: Facebook, Instagram, VK.

Зарегистрироваться также можно здесь

Программа (возможна замена спикеров с учетом эпидситуации)
4 мая 2020 года Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным в Минске в период пандемии COVID-19 Ирина Валерьевна Иконостасова, главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Все о беременности и родах за 30 минут (в том числе с учетом пандемии COVID-19) Ирина Васильевна Борис, заместитель главного врача по родовспоможению 6-й городской клинической больницы
COVID-19: что, где, когда? А также как мобилизовать силы иммунитета и защитить себя и малыша. Никита Владимирович Соловей, главный внештатный инфекционист Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ
5 мая 2020 года Организация ведения беременности в женских консультациях в период пандемии COVID-19 Оксана Валентиновна Коротких, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая женской консультацией 37-й городской поликлиники
Особенности ухода в послеродовом периоде. Ответы на вопросы Элеонора Владимировна Федотова, заместитель главного врача по родовспоможению 1-й городской клинической больницы
Информирована-вооружена: от каких осложнений можно и нужно предостеречь беременных женщин и молодых мам, особенно с учетом периода пандемии COVID-19 Татьяна Владимировна Зновец, заместитель главного врача по родовспоможению 3-й городской клинической больницы имени Е.В.Клумова, кандидат медицинских наук
6 мая 2020 года Особенности первичного и домашнего ухода за новорожденным, в том числе учитывая период пандемии COVID-19. Режим дня новорожденного ребенка Юлия Владимировна Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя», кандидат медицинских наук
Иммунизация детей. Все о прививках Ольга Николаевна Таранова, заведующая городским центром вакцинопрофилактики городской детской инфекционной клинической больницы
7 мая 2020 года Здоровье девушки в подростковом возрасте: что важно знать о личной гигиене, посещении гинеколога Лилия Адольфовна Суховерка, главный внештатный детский гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома
Первый секс, что важно знать! Контрацепция для молодых Алина Эдуардовна Терешина, детский гинеколог 8-й городской поликлиники
8 мая 2020 года Здоровье женщин в возрасте 45+, в том числе с учетом пандемии COVID-19 Елена Михайловна Герасимович, врач акушер-гинеколог (эндокринолог), кандидат медицинских наук
Кардиологические вопросы: чтобы сердце работало как часы, какие показатели и как часто отслеживать после 45 лет Спикер уточняется

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет по здравоохранению Мингорисполкома проведет серию онлайн-стримов, посвященных бережному отношению к женскому здоровью в период COVID-19. Подключиться к...
 
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