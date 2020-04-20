Нет средств защиты в аптеках и больницах Витебщины? Звоните в КГК

Источник материала: Tut.by

До 17 часов 20 апреля работает горячая линия КГК Витебской области, на которую можно позвонить и рассказать, хватает ли средств защиты в аптеках и медицинских учреждениях, сообщает ведомство.

В КГК Витебской области 20 апреля до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) работает горячая линия с жителями области, на которую можно обратиться по поводу отсутствия в аптеках защитных средств, а также и недостаточной обеспеченности медперсонала масками, костюмами, респираторами, антисептиками.

Звонить можно по телефонам: 8 0212 37-61-94, 8 0212 37-89-39.