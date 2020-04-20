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Нет средств защиты в аптеках и больницах Витебщины? Звоните в КГК
20.04.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До 17 часов 20 апреля работает горячая линия КГК Витебской области, на которую можно позвонить и рассказать, хватает ли средств защиты в аптеках и медицинских учреждениях,
В КГК Витебской области 20 апреля до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) работает горячая линия с жителями области, на которую можно обратиться по поводу отсутствия в аптеках защитных средств, а также и недостаточной обеспеченности медперсонала масками, костюмами, респираторами, антисептиками.
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До 17 часов 20 апреля работает горячая линия КГК Витебской области, на которую можно позвонить и рассказать, хватает ли средств защиты в аптеках и медицинских...
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