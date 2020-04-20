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В Беларуси декриминализируют ряд преступлений

20.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Что прозвучало ранее не так акцентировано это вопрос, касающийся декриминализации ряда уголовных преступлений. Кодекс об административных правонарушениях очень тесно связан с Уголовным кодексом, – отметила О. Чуприс.

По ее словам, пять преступлений точно будут декриминализированы. Среди них – самовольное занятие земельных участков.

Помимо этого, планируется упрощение доказывания по уголовному процессу: сотрудники органов внутренних дел будут использовать специальные мобильные записывающие устройства. Как пояснила заместитель главы Администрации Президента, таким образом, не возникнет необходимости что-либо подтверждать, потому что факт административного правонарушения уже будет зафиксирован.

Источник: https://minsknews.by/

 
 
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В Беларуси будет декриминализирован ряд преступлений. Об этом рассказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, комментируя подготовку...
 
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