Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меры безопасности усилены в торговых центрах и на предприятиях В некоторых гипермаркетах столичной торговой сети к уже привычным средствам защиты кассиров - маскам и перчаткам - добавили пластиковые щитки. Такие же выдают...

В некоторых гипермаркетах столичной торговой сети к уже привычным средствам защиты кассиров - маскам и перчаткам - добавили пластиковые щитки. Такие же выдают консультантам инфоцентров. Параллельно администрации ряда магазинов обязывают работников не только размещать при входе санитайзеры и перчатки, но и проводить дезобработку продуктовых корзин. А в торговых залах размещают на продажу товары для защиты от инфекции.Меры вводят и промышленные предприятия. Некоторые создают оперативные штабы по профилактике и реагированию на случаи выявления COVID-19. Так, на МТЗ проводят онлайн-совещания дважды в сутки. Цеха и транспорт завода регулярно обрабатывают дезраствором, работники трудятся в масках, которые шьют там же, а температуру проверяет охрана. Обязали носить работников маски и производства легпрома. Пока избирательно - в зависимости от эпидситуации в регионе и специфики предприятия.