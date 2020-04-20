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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У белорусских школьников началась четвертая четверть Белорусские школьники сегодня приступили к занятиям. Каникулы, которые длились три недели, завершились. Учебно-тематическое планирование скорректировано....

Белорусские школьники сегодня приступили к занятиям. Каникулы, которые длились три недели, завершились. Учебно-тематическое планирование скорректировано. Четвертая четверть продлится до 30 мая. Напомним, образовательный процесс в школах с этой недели постепенно возобновляется по поручению Президента. Где-то пока используется онлайн-режим (эту форму практикуют в некоторых ссузах). В частности, в Полесском регионе лекции читают в Сети. По видеосвязи с учащимися проводят репетиции учреждения с музыкальным уклоном. Похожая картина и в гимназиях областного центра.Отметим, доступ в интернет сегодня есть во всех учреждениях образования. Полторы тысячи преподавателей за последние годы прошли специальные курсы.