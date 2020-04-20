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Любителям двухколесных средств передвижения советуют соблюдать дистанцию на велодорожках

20.04.2020 16:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для любителей экотранспорта международная акция "30 дней на велосипеде" продолжается в столице. Главное условие участия - использовать байки, ролики, самокаты, моноколеса, беговелы и любое другое средство индивидуальной мобильности. С каждым днем на улицах Минска все больше такого транспорта. Чтобы избежать столкновений,  надо соблюдать дистанцию на велодорожках, предупреждать об обгоне и использовать  световые приборы в темное время суток.


Контролирует передвижение на велосипедах по городу и Госавтоинспекция


Сотрудники проводят профилактические беседы с водителями, делают замечания и напоминают правила дорожного движения. ГАИ советует велосипедистам обращать внимание и на изменения  погодных условий, особенно при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.

 
Теги: Минск
 
 
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Для любителей экотранспорта международная акция "30 дней на велосипеде" продолжается в столице. Главное условие участия - использовать байки, ролики, самокаты,...
 
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