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Любителям двухколесных средств передвижения советуют соблюдать дистанцию на велодорожках
20.04.2020 16:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля любителей экотранспорта международная акция "30 дней на велосипеде" продолжается в столице. Главное условие участия - использовать байки, ролики, самокаты, моноколеса, беговелы и любое другое средство индивидуальной мобильности. С каждым днем на улицах Минска все больше такого транспорта. Чтобы избежать столкновений, надо соблюдать дистанцию на велодорожках, предупреждать об обгоне и использовать световые приборы в темное время суток.
Контролирует передвижение на велосипедах по городу и Госавтоинспекция
Сотрудники проводят профилактические беседы с водителями, делают замечания и напоминают правила дорожного движения. ГАИ советует велосипедистам обращать внимание и на изменения погодных условий, особенно при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.
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Для любителей экотранспорта международная акция "30 дней на велосипеде" продолжается в столице. Главное условие участия - использовать байки, ролики, самокаты,...
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