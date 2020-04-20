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Юбилейный декор на столичных улицах

20.04.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Алмазные звезды, новый светлодиодный экран у площади Победы и цветущие яблоневые ветки. К 75-летию Великой Победы на главных проспектах Минска появятся объемные арт-объекты, украшают вдоль улиц световые опоры. Начат и монтаж самого масштабного панно - на фасаде Белорусского педуниверситета. Акцент в оформлении на фронтовых письмах солдат. Пожелтелые страницы с дорогими сердцу строками удачно дополнили праздничные композиции. 

 
Теги: Минск
 
 
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Алмазные звезды, новый светлодиодный экран у площади Победы и цветущие яблоневые ветки. К 75-летию Великой Победы на главных проспектах Минска появятся объемные...
 
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