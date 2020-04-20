ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Завершен масштабный капитальный ремонт и модернизация площади Победы

20.04.2020 16:04 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К празднику завершен масштабный капитальный ремонт и модернизация площади Победы в Минске. Основной оригинальный материал - гранит - максимально сохранили. Полностью новое оформление у Вечного огня. Обновили и почистили бронзу всех горельефов. Яркими красками теперь светится и венок в подземном уровне. Все его 250 фрагментов, которые создали на заводе "Неман" 36 лет назад, модернизировали и снова собрали вместе. Особенно торжественный вид сегодня у ордена Победы - реставраторы работали с эксклюзивным хрусталем. 

Одно из нововведений подземного уровня площади Победы в Минске - большой мультимедийный экран, информационные стенды на трех языках, а также картины по эпизодам Великой Отечественной войны. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К празднику завершен масштабный капитальный ремонт и модернизация площади Победы в Минске. Основной оригинальный материал - гранит - максимально сохранили....
 
Новости дня
Новости общества
 
Юбилейный декор на столичных улицах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика