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В Витебском районе экс-глава колхоза хотел купить дом за 9 тысяч рублей вместо 55 тысяч
20.04.2020 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебском районе бывший руководитель сельхозпредприятия хотел выкупить колхозный дом по цене, заниженной в шесть раз,
40-летний директор одной из сельхозорганизаций Витебского района решил купить дом, принадлежащий хозяйству. Он стоил 55 тысяч рублей. С помощью разных махинаций мужчина «сбил» цену до 9 тысяч. Причем получил возможность выплатить эту сумму в рассрочку на 15 лет.
Однако деятельность директора привлекла внимание ОБЭП. Его сотрудники выявили и другие махинации мужчины.
Так, в 2017 году он подписал акт по установке на ферме дорогого водонагревательного котла. Вместо фермы он оказался в доме родственников директора.
Установили и ряд других хищений — на общую сумму более 5000 рублей.
Мужчина возместил причиненный ущерб.
За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года.
Приговор вступил в силу.
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Однако деятельность директора привлекла внимание ОБЭП. Его сотрудники выявили и другие махинации мужчины.
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