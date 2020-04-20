В Витебском районе экс-глава колхоза хотел купить дом за 9 тысяч рублей вместо 55 тысяч

Источник материала: Tut.by

В Витебском районе бывший руководитель сельхозпредприятия хотел выкупить колхозный дом по цене, заниженной в шесть раз, сообщает милиция региона. Кроме того, мужчина установил в доме родни дорогой котел.

40-летний директор одной из сельхозорганизаций Витебского района решил купить дом, принадлежащий хозяйству. Он стоил 55 тысяч рублей. С помощью разных махинаций мужчина «сбил» цену до 9 тысяч. Причем получил возможность выплатить эту сумму в рассрочку на 15 лет.

Однако деятельность директора привлекла внимание ОБЭП. Его сотрудники выявили и другие махинации мужчины.

Так, в 2017 году он подписал акт по установке на ферме дорогого водонагревательного котла. Вместо фермы он оказался в доме родственников директора.

Установили и ряд других хищений — на общую сумму более 5000 рублей.

Мужчина возместил причиненный ущерб.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года.

Приговор вступил в силу.