«Ходить по школе нельзя, все сидят в своих кабинетах». Как занимаются дети, которые пошли на уроки

Источник материала: Tut.by

20 апреля в школах началась четвертая четверть. У родителей и учеников есть два варианта: учиться дистанционно или идти на занятия. Сколько детей пришли сегодня на уроки, Министерство образования сообщит позже. Ранее озвучивалось , что по опросам 40% родителей просят не продлевать каникулы. Чтобы узнать, как сейчас организован образовательный процесс, TUT.BY поговорил с мамами, которые все-таки решили отправить детей в школу.



Фото: Reuters

На кануне четвертой четверти в вайбер-чатах классов появились сообщения от классных, где говорилось, как будут сидеть дети в новой четверти, стоит ли брать с собой маски и антисептики.

В одной из гимназий Молодечно рекомендации были такими:

для проведения занятий предусмотрена кабинетная система. Каждый класс находится в кабинете, за ним закрепленным;

занятия по расписанию. Проветривание осуществляется в соответствии с графиком;

с целью уменьшения кратности обработок дверных ручек предлагается учителям держать открытыми двери в течение учебного процесса;

рекомендовано каждому учащемуся иметь с собой маску и антисептик.

— У нас в гимназии вход через турникет. На входе в учебное заведение сегодня утром стояли директор и медсестра и всем детям электронными термометрами измеряли температуру. Все это записывали. Градусник тут же обрабатывали, — рассказывает мама из Молодечно. — Те, кто измерял температуру дома, могли просто сообщить свои показатели.

Родителей предупредили: каждый ребенок должен взять с собой маску. На входе в школу маску попросили надеть.

В классе, где учится сын собеседницы, сегодня было девять учеников из 23. На уроках дети сидели без масок, по одному человеку за партой. Дверь в классе все время была открытой, но выходить из помещения без надобности запретили. В столовую ходили в масках, завтракали, сидя через стул друг от друга.

— На перемене можно было ходить по классу и даже садиться на места других детей, — продолжает собеседница. — Во время уроков и на переменах в кабинете никто ничего специально не обрабатывал. За все время занятий из посторонних в класс зашла только завуч: отметила, сколько детей пришло.

«Маски ученикам нужно было надевать только, когда они шли в столовую»



Фото: Reuters

Одна из мам, ребенок которой учится в брестской школе, рассказала, что в их учебное заведение сегодня пришло много детей.

— Мы живем возле школы, и я видела в окно, как мальчики и девочки шли на занятия, — описывает ситуацию. — Мой ребенок остался дома, хотя изначально мы тоже собирались идти учиться. Но вчера в родительском чате одна из мам написала, что приболела. И хотя ее ребенок здоров, спросила, стоит ли отпускать его на уроки. Учитель попросила их посидеть дома. Посмотреть пару дней за состоянием здоровья ребенка. В нашей семье аналогичная ситуация, поэтому мы тоже пока остались дома.

Среди рекомендаций, которые родители получали от классных до начала четверти, были и более строгие. Например, «посещение учреждения будет ограничено. Родители должны лишь провести детей до электронной пропускной системы». Физкультура, если будет позволять погода, будет проходить на улице. В одном из классов детей попросили принести с собой тряпки и порошок: «будем мыть парты».

А вот требования, которые получили от классной родители одного из вторых классов:

уроки с 8.10 до 12.35 каждый день у всех. Детей доводите до крыльца и забираете там же. С 7.30 детей встречают дежурные учителя прямо в гардеробе;

каждое утро детей осматривает медик. Детей с малейшими признаками ОРВИ оставляйте дома;

если даете ребенку маску, то объясняете правила пользования и утилизации. В школе есть все необходимые средства дезинфекции. Если даете индивидуальные, объясняете правила пользования;

исключите продукты питания с собой!

— У нас сегодня по 8−10 человек в классе, — рассказывает одна из мам, ребенок которой ходит в минскую школу. — Детей на занятиях посадили через парту. Маски ученикам нужно было надевать только, когда они шли в столовую. Кстати, на входе в столовую всем дезинфицировали руки.

В столовой, продолжает собеседница, раньше накрывали дежурные, сейчас это делают учителя. На завтраки и обеды все ходят, как обычно, но детей рассадили так, что между ними метр-полтора. Купить что-то в буфете можно только когда пришел в столовую на завтра или обед.

— Ходить по школе нельзя, все учатся и сидят в классных кабинетах и выходят только в туалет, — описывает собеседница. — Туалет на каждой перемене убирали с дезинфицирующими средствами.

«Детей в классах соберется немного, поэтому рассадить их на расстоянии метр-полтора друг от друга проблемы не составит»



Фото: Reuters

В Министерстве образования поясняют: в школах должны соблюдать все необходимые рекомендации санэпидемслужбы. Например, держать дистанцию, мыть руки. На входе в учебное заведение у детей могут визуально или с помощью термометра проверить состояние здоровья. При этом, продолжают в ведомстве, родители должны быть внимательны к здоровью ребенка. Если у сына или дочки температура, вести его на занятия не нужно.

— Детей в классах соберется немного, поэтому рассадить их на расстоянии метр-полтора друг от друга, например, через парту, проблемы не составит. То же и в столовой, — описывает ситуацию Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования. — Требования, чтобы дети находились на уроках в маске, нет. Есть рекомендация носить маску в общественных местах, но сидеть в ней на уроке неудобно, поэтому делать это детей никто не заставляет. К тому же, если ученики находятся на расстоянии метр-полтора друг от друга, в маске нет необходимости.

В то же время, приводит пример Людмила Высоцкая, в местах скопления людей, например, в гардеробе, желательно надеть маску.

Использовать в столовых одноразовую посуду, говорят в Министерстве образования, в школах не планируют. Все тарелки, чашки и приборы будут дезинфицироваться.

— В школах принимают все необходимые меры, чтобы обезопасить детей, — проводят влажные уборки, обрабатывают ручки, — перечисляет Людмила Высоцкая. — В установленных местах и санитарных комнатах поставили антисептики. Если родители решат дать ребенку антисептик с собой (лучше, чтобы это были антибактериальные салфетки. — Прим. TUT.BY), важно, чтобы они объяснили сыну или дочке, как им пользоваться, чтобы ученик не навредил себе.

Ищем героев для материала о том, как сейчас организован учебный процесс в школе. Родителей учеников просим написать на почту panteleeva@tutby.com.