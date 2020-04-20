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В Щучине псевдосотрудник IT-отдела выманил у продавца магазина более 24 тысяч рублей

20.04.2020 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В один из щучинских магазинов сотовой связи позвонил неизвестный и, представившись сотрудником IT-отдела данной компании, попросил продавца перевести на различные интернет-кошельки деньги. Якобы так проверялась работа платежной системы. Сотрудница магазина перевела мошеннику более 24 тысячи белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает милиция региона.


Фото: pixabay.com

Все произошло 16 апреля. Неизвестный под видом сотрудника IT-отдела компании рассказал продавцу-консультанту магазина сотовой связи, что на данный момент проводится проверка работы платежной системы. Для этого сотрудницу попросили перевести определенную сумму денег на различные интернет кошельки. В итоге женщина перевела мошеннику свыше 24 тысяч белорусских рублей.

После того, как выяснилось, что сотрудник IT-отдела был вымышленным, потерпевшая обратилась в милицию.

Сейчас ищут звонившего. Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Похожие звонки в магазины сотовой связи поступали и ранее, но сотрудники не шли на поводу у мошенников. В таких случаях в первую очередь необходимо узнать больше информации у звонившего: из какого отдела, где находится офис, кто руководитель и так далее.

 
 
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