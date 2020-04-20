Врач Борисовской больницы № 2: настраиваем пациентов на выздоровление

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Заведующая пульмонологическим отделением Елена Муравлева работает в клинике 20 лет. Рассказывает, что нагрузка на врачей-пульмонологов всегда была довольно большая, особенно в сезон ОРВИ.

– И сегодня не приходится расслабляться. Обследуем, наблюдаем, корректируем лечение, – говорит собеседница. – Из-за пандемии условия работы, конечно, поменялись. Отделение перешло на строгий противоэпидемический режим. Созданы так называемые чистые и грязные зоны, используются противочумные костюмы. Как только состояние заболевшего стабилизируется, переводим его на амбулаторный режим. Дальше за ним наблюдает участковый терапевт.

Медики из Борисова постоянно консультируются со столичными инфекционистами, используют рекомендованные методики.

– Конечно, пациенты волнуются за свое здоровье, – рассуждает доктор. – К сожалению, некоторые СМИ муссируют тему пандемии. Да, проблема есть, ее никто не отрицает, но медики справляются. Попав к нам, пациенты понимают, что находятся в надежных руках. Коллектив у нас позитивный, в палату без улыбки не заходим.

Врач говорит, что сегодня нужно быть очень внимательным к своему здоровью. Заметив признаки ОРВИ, необходимо обращаться к врачу.

– Сложно представить, но некоторые по 2-3 недели занимались самолечением, а потом попадали к нам с тяжелой пневмонией. До такого, конечно, доводить не стоит, – напоминает врач.

Вирусная нагрузка в отделении большая. Чтобы не подвергать родных опасности, Елена Муравлева уже неделю живет в больнице. Здесь для медиков есть все необходимое – «чистая» зона, где можно отдохнуть и перекусить, душ. О том, что некогда решила работать медиком, не жалеет. Да и родители видели ее только в этой профессии. Отец был доктором, сестра тоже стала врачом.

– О чем мечтаю? Об отпуске, – признается Елена. – Хочется никуда не торопиться, побыть с семьей. Но сейчас все внимание нашим пациентам. Задача врача – не только назначить медикаменты, но и настроить человека на выздоровление. Когда доктор уверен, что все будет хорошо, и пациенту становится лучше.