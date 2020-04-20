ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач Борисовской больницы № 2: настраиваем пациентов на выздоровление

20.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Заведующая пульмонологическим отделением Елена Муравлева работает в клинике 20 лет. Рассказывает, что нагрузка на врачей-пульмонологов всегда была довольно большая, особенно в сезон ОРВИ.

И сегодня не приходится расслабляться. Обследуем, наблюдаем, корректируем лечение, – говорит собеседница. – Из-за пандемии условия работы, конечно, поменялись. Отделение перешло на строгий противоэпидемический режим. Созданы так называемые чистые и грязные зоны, используются противочумные костюмы. Как только состояние заболевшего стабилизируется, переводим его на амбулаторный режим. Дальше за ним наблюдает участковый терапевт.

Медики из Борисова постоянно консультируются со столичными инфекционистами, используют рекомендованные методики.

Конечно, пациенты волнуются за свое здоровье, – рассуждает доктор. – К сожалению, некоторые СМИ муссируют тему пандемии. Да, проблема есть, ее никто не отрицает, но медики справляются. Попав к нам, пациенты понимают, что находятся в надежных руках. Коллектив у нас позитивный, в палату без улыбки не заходим.

Врач говорит, что сегодня нужно быть очень внимательным к своему здоровью. Заметив признаки ОРВИ, необходимо обращаться к врачу.

Сложно представить, но некоторые по 2-3 недели занимались самолечением, а потом попадали к нам с тяжелой пневмонией. До такого, конечно, доводить не стоит, – напоминает врач.

Вирусная нагрузка в отделении большая. Чтобы не подвергать родных опасности, Елена Муравлева уже неделю живет в больнице. Здесь для медиков есть все необходимое – «чистая» зона, где можно отдохнуть и перекусить, душ. О том, что некогда решила работать медиком, не жалеет. Да и родители видели ее только в этой профессии. Отец был доктором, сестра тоже стала врачом.

О чем мечтаю? Об отпуске, – признается Елена. – Хочется никуда не торопиться, побыть с семьей. Но сейчас все внимание нашим пациентам. Задача врача – не только назначить медикаменты, но и настроить человека на выздоровление. Когда доктор уверен, что все будет хорошо, и пациенту становится лучше.

Источник: https://www.mlyn.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борисовская больница № 2, как и многие другие учреждения здравоохранения, была перепрофилирована под прием пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Щучине псевдосотрудник IT-отдела выманил у продавца магазина более 24 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика