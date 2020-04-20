Уважаемые читатели!

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20.04.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень
Источник материала: Чырвоны прамень
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Продолжается подписка на районную газету «Чырвоны прамень» на май 2020 года. Цена на районку — 6 рублей 24 копейки на
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