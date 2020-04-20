|
Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась
20.04.2020 17:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСитуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен! Комитет госконтроля провел горячие линии по всей стране. С марта ведомство мониторит обстановку в аптечной сети. До 18:00 по вопросу наличия масок и дезсредств еще можно позвонить на прямую линию в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен! Комитет госконтроля...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)