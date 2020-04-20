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Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась

20.04.2020 17:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен! Комитет госконтроля провел горячие линии по всей стране. С марта ведомство мониторит обстановку в аптечной сети. До 18:00 по вопросу наличия масок и дезсредств еще можно позвонить на прямую линию в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. 
 
 
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Ситуация с наличием масок и дезинфицирующих средств в аптеках и торговой сети Беларуси выровнялась, спрос населения будет удовлетворен! Комитет госконтроля...
 
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