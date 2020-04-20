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Утром в первый день после каникул в школы на Витебщине пришла лишь треть учеников

20.04.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первый день после продленных каникул в первую смену за школьные парты сели 35,5% учащихся области. Об этом сообщил начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома, пишут «Витебские вести».


Иллюстративный снимок. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В одних школах пришло до 60% детей, в других — 20%. Но первые дни после каникул — не показательные, многие родители заняли выжидательную позицию, считает Хома.

— В школах прошли организационные мероприятия для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, соблюдения всех рекомендаций. Учреждения образования снабжены антисептиками. Будет идти постоянный контроль за безопасной организацией учебного процесса, — отметил Дмитрий Хома.

Напомним, 20 апреля в школах Беларуси началась четвертая четверть. У родителей и учеников есть два варианта: учиться дистанционно или идти на занятия.

 
 
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Чиновники считают, что первые дни после каникул - не показательные, многие родители заняли выжидательную позицию.
 
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