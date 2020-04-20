|
Утром в первый день после каникул в школы на Витебщине пришла лишь треть учеников
20.04.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первый день после продленных каникул в первую смену за школьные парты сели 35,5% учащихся области. Об этом сообщил начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома,
В одних школах пришло до 60% детей, в других — 20%. Но первые дни после каникул — не показательные, многие родители заняли выжидательную позицию, считает Хома.
— В школах прошли организационные мероприятия для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, соблюдения всех рекомендаций. Учреждения образования снабжены антисептиками. Будет идти постоянный контроль за безопасной организацией учебного процесса, — отметил Дмитрий Хома.
Напомним, 20 апреля в школах Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники считают, что первые дни после каникул - не показательные, многие родители заняли выжидательную позицию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)