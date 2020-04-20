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В Могилевской области стартовал марафон "#СпасибоМедикам"

20.04.2020 17:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский республиканский союз молодежи и Белпочта предлагают отправить медицинским работникам открытки со словами поддержки и благодарности. Анна Лавренова, член Белорусского республиканского союза молодежи, за день заполнила 20 открыток, за себя и за своих близких. Все открытки отправятся в лечебные учреждения области.  

Для того, чтобы открытки дошли до адресата, на обратной стороне нужно указать адреса могилевских больниц. Не лишними будут слова поддержки и благодарности. 

Эскизы почтовых карточек для таких благодарственных писем разработал союз молодежи. Их можно скачать на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в социальных сетях. 

Владимир Павловский, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ: "Если человек хочет сделать свою именную открытку - без проблем, единственное условие - это хештег #СпасибоМедикам и адрес учреждения здравоохранения".

Марка на такую открытку не требуется, и отправить ее можно бесплатно, бросив в любой почтовый ящик. Первую сотню открыток с теплыми словами для врачей Могилевщины подписали и отправили представители БРСМ города, но принять участие в марафоне могут все желающие до конца месяца.
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи и Белпочта предлагают отправить медицинским работникам открытки со словами поддержки и благодарности. Анна Лавренова,...
 
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