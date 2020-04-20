Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилевской области стартовал марафон "#СпасибоМедикам" Белорусский республиканский союз молодежи и Белпочта предлагают отправить медицинским работникам открытки со словами поддержки и благодарности. Анна Лавренова,...

Белорусский республиканский союз молодежи и Белпочта предлагают отправить медицинским работникам открытки со словами поддержки и благодарности. Анна Лавренова, член Белорусского республиканского союза молодежи, за день заполнила 20 открыток, за себя и за своих близких. Все открытки отправятся в лечебные учреждения области.Для того, чтобы открытки дошли до адресата, на обратной стороне нужно указать адреса могилевских больниц. Не лишними будут слова поддержки и благодарности.Эскизы почтовых карточек для таких благодарственных писем разработал союз молодежи. Их можно скачать на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в социальных сетях.Марка на такую открытку не требуется, и отправить ее можно бесплатно, бросив в любой почтовый ящик. Первую сотню открыток с теплыми словами для врачей Могилевщины подписали и отправили представители БРСМ города, но принять участие в марафоне могут все желающие до конца месяца.