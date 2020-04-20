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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Технология феномного анализа древесных растений разработана в БГУ Аналогов в Беларуси нет. Технология феномного анализа древесных растений разработана в БГУ. Как это работает и где можно применить, сейчас разберемся. Технология -...

Аналогов в Беларуси нет. Технология феномного анализа древесных растений разработана в БГУ. Как это работает и где можно применить, сейчас разберемся. Технология - труд ученых биологического факультета БГУ. Феномика занимается анализом внешних данных растения. По ним можно оценивать физиологические изменения саженцев, их жизнеспособность.По заданному времени делаются фотографии растений с разных ракурсов для более полной информации. Далее фотографии отправляются на компьютер, где их анализирует нейросеть.Анализ фотографий происходит практически мгновенно. Сейчас в нейросеть добавлено около 50 видов растений с их характеристиками. Всю работу выполняет компьютер, человеку остается только прочитать результат.Нейросеть заменяет работу селекционера, который отбирает растения. Человек анализирует саженец и исходя из данных понимает, выживет ли растение при пересадке и неустойчивой погоде.Разработка применяется на учебном предприятии. Следующий этап исследования - перенести технологию из лаборатории в открытое поле. При помощи феномики можно определить практически любые характеристики растения, и это дает огромные возможности для работы ученых.