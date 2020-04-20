В Бресте прошли суды над задержанными противниками аккумуляторного завода: двое получили по 15 суток

Источник материала: Tut.by

20 апреля в Бресте прошли суды над тремя противниками аккумуляторного завода: Александром Кабановым, Дмитрием Бекалюком и Дмитрием Андросюком.



В коридорах суда активистов встречала группа поддержки

Суды над активистами проходили одновременно. Всех обвиняли по ст. 23.34 КоАП в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. При этом Дмитрий Бекалюк и Дмитрий Андросюк проходили по третьей части, которая предусматривает повторность, Александр Кабанов — по первой.

Поводом для разбирательства стала встреча противников аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля в Бресте .



Дмитрий Бекалюк

Дмитрий Бекалюк на своем процессе заявил ходатайство о предоставлении ему времени для поиска адвоката. Судья требование активиста удовлетворил и объявил перерыв до 22 апреля.

На суде у Александра Кабанова свидетелем выступал оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлениями. Он же был свидетелем и на процессе Дмитрия Андросюка. Милиционер сообщил, что 12 апреля он нес на площади Ленина службу по охране общественного порядка.

— Около 12.00 на площади начали собираться граждане, которые кормили голубей. Примерно в 12.15 на площади появился гражданин Кабанов. Лицо его было закрыто повязкой. Почему я понял, что это Кабанов? Ранее мы с ним неоднократно встречались. Он меня, возможно, не запомнил, но я его запомнил. Мне известны его конституция, как одевается, голос и та часть лица, которая была не закрыта марлевой повязкой тоже указывала на то, что это гражданин Кабанов. Гражданин Кабанов достал мегафон, который усиливал его голос, и начал вести полемику, в которой негативно высказывался в адрес действующей власти в республике Беларусь, — рассказал свидетель.

— Еще что-то желаете дополнить? — уточнил судья.

— Ну… все, — ответил сотрудник милиции.



Александр Кабанов

По словам свидетеля выступление Александра Кабанова продолжалось около 10 минут.

— И все это время он негативно высказывался о власти? — спросил судья.

— Это был основной его посыл. Но вместе с этим он высказывался против строительства аккумуляторного завода…

Суд признал Александра Кабанова виновным и назначил 15 суток ареста. Столько же получил активист Дмитрий Андросюк. Срок наказания будет исчисляться с момента их задержания — 18 апреля.



Дмитрий Андросюк

— Сроки — это попытка запугать активистов, чтобы люди перестали выходить на площадь. Сомневаюсь, что это сработает. Но других способов у властей нет. Активистов судят за несанкционированные мероприятия, при этом за последние 2 года мы подали более 300 заявок на массовые мероприятия и на все получили от местных властей отказы. За два года нам разрешили провести только один митинг. Легально провести массовое мероприятие у нас практически невозможно, поэтому людям приходится их проводить нелегально, рискуя получить штрафы и сутки, — прокомментировал правозащитник Роман Кисляк, который присутствовал на судебных заседаниях.

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля того же года стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили.

9 апреля 2020 года «АйПауэр» получил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту строительства аккумуляторного завода. 15 апреля стало известно, что аккумуляторный завод получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 16 апреля компании выдали положительное заключение «Главгосстройэкспертизы».