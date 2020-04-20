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Способы избавиться от неприятного запаха в холодильнике
20.04.2020 18:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБывает, подходишь к холодильнику с четкими намерениями, принюхиваешься и… аппетита как не бывало! А вот и забытый ароматный деликатес… И надо бы помыть и проветрить, но холодильник до отказа набит продуктами. Нет времени и просто лень…
Лайхаки! На помощь! Чайные пакетики, апельсин, картошка и кофейный жмых попробуют справиться с неприятным запахом в холодильнике.
После чаепития коллекционируем бэушные пакетики. Занятие странное, но в интернете обещают, что они впитают в себя все неприятные запахи. Проверим.
Апельсин славится чудным ароматом. А его кожура, говорят, способна сотворить чудо в холодильнике. Цитрусовые корки готовы к тесту!
Картофель обходится без цитрусового парфюма, зато богат крахмалом. А он обладает абсорбирующими свойствами. И попробует справиться с задачей.
Кофейная гуща, оказывается, подходит не только для гаданий. Влажного жмыха нужно насобирать побольше – и про неприятный запах в холодильнике можно забыть. Наверное.
Итоги и оценки1. Возможно, легкий запах чайные пакетики и уберут. Но с сильным не справились.
2. А вот апельсиновая кожура сработала. Хороший ароматизатор.
3. После картофеля стало лучше, но запашок все же присутствует.
4. Кофейная гуща - мой фаворит! Впитывает посторонние запахи в холодильнике на ура.
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Бывает, подходишь к холодильнику с четкими намерениями, принюхиваешься и… аппетита как не бывало! А вот и забытый ароматный деликатес… И надо бы помыть и...
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