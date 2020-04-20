ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Способы избавиться от неприятного запаха в холодильнике

20.04.2020 18:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Бывает, подходишь к холодильнику с четкими намерениями, принюхиваешься и…  аппетита как не бывало! А вот и забытый ароматный деликатес…  И надо бы помыть и проветрить, но холодильник до отказа набит продуктами. Нет времени и просто лень…  

Лайхаки! На помощь! Чайные пакетики, апельсин, картошка и кофейный жмых попробуют справиться с неприятным запахом в холодильнике. 

После чаепития коллекционируем бэушные пакетики. Занятие странное, но в интернете обещают, что они впитают в себя все неприятные запахи. Проверим. 

Апельсин славится чудным ароматом. А его кожура, говорят, способна сотворить чудо в  холодильнике. Цитрусовые корки готовы к тесту!

Картофель обходится без цитрусового парфюма, зато богат крахмалом. А он обладает абсорбирующими свойствами. И попробует справиться с задачей.

Кофейная гуща, оказывается, подходит не только для гаданий. Влажного жмыха нужно насобирать побольше – и про неприятный запах в холодильнике можно забыть. Наверное.

Итоги и оценки 

1. Возможно, легкий запах чайные пакетики и уберут. Но с сильным не справились.

2. А вот апельсиновая кожура сработала. Хороший ароматизатор.

3. После картофеля стало лучше, но запашок все же присутствует.

4. Кофейная гуща - мой фаворит! Впитывает посторонние запахи в холодильнике на ура.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывает, подходишь к холодильнику с четкими намерениями, принюхиваешься и…  аппетита как не бывало! А вот и забытый ароматный деликатес…  И надо бы помыть и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Новые объекты и насаждения вдоль МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика