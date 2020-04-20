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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые объекты и насаждения вдоль МКАД Больше мест для отдыха, паркингов и торговых объектов вдоль кольцевой. Актуальные изменения внесут в документ по развитию столичной магистрали. Его разработали в...

Больше мест для отдыха, паркингов и торговых объектов вдоль кольцевой. Актуальные изменения внесут в документ по развитию столичной магистрали. Его разработали в 2014 году, за это время появилось 17 объектов. Еще 7 - на стадии строительства. Также вдоль МКАД станет больше зеленых насаждений - разработают масштабные планы по озеленению. Акцент - на сосновых растениях. Посадочный материал закупят в белорусских питомниках.