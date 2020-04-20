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Житель Глубокого выманил у знакомых 260 тысяч рублей для игры на тотализаторе
20.04.2020 18:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Глубокого выманил у знакомых не менее 260 тысяч рублей для игры на тотализаторе. Следствие разыскивает и других возможных пострадавших. Об этом
Мошенничеством 36-летний житель Глубокого промышлял в Минске, а также в Минской и Витебской областях. С 2016-го по январь 2020 года он брал деньги в долг у знакомых, обещая вернуть в срок. Цели называл разные: от развития бизнеса до ремонта машины. Часть денег мужчина возвращал за счет новых долгов. Всего установлено 14 преступных эпизодов, а сумма ущерба — более 260 тысяч рублей.
Как оказалось, большую часть денег мужчина тратил в игре на тотализаторе. За последние три года общий оборот средств на его игровом депозите составил более 1 миллиона белорусских рублей.
Следователи полагают, что потерпевших в результате действий мошенника может быть больше. Если вы пострадали от действий человека на фото, сообщите об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области (+37533) 399−80−44 (круглосуточно) или по телефону 102.
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36-летний мужчина задержан за мошенничество, но следствие разыскивает и других людей, пострадавших от его действий.
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