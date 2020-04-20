Житель Глубокого выманил у знакомых 260 тысяч рублей для игры на тотализаторе

Источник материала: Tut.by

Житель Глубокого выманил у знакомых не менее 260 тысяч рублей для игры на тотализаторе. Следствие разыскивает и других возможных пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Мошенничеством 36-летний житель Глубокого промышлял в Минске, а также в Минской и Витебской областях. С 2016-го по январь 2020 года он брал деньги в долг у знакомых, обещая вернуть в срок. Цели называл разные: от развития бизнеса до ремонта машины. Часть денег мужчина возвращал за счет новых долгов. Всего установлено 14 преступных эпизодов, а сумма ущерба — более 260 тысяч рублей.

Как оказалось, большую часть денег мужчина тратил в игре на тотализаторе. За последние три года общий оборот средств на его игровом депозите составил более 1 миллиона белорусских рублей.

Следователи полагают, что потерпевших в результате действий мошенника может быть больше. Если вы пострадали от действий человека на фото, сообщите об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области (+37533) 399−80−44 (круглосуточно) или по телефону 102.