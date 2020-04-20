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Суд ужесточил наказание экс-завсадом из Кричева, которая собирала деньги с подчиненных

20.04.2020 18:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ужесточили наказание бывшей заведующей детским садом № 19 из Кричева Алле Пастуховой. Ранее Чериковский суд признал 62-летнюю женщину виновной в злоупотреблении властью, в превышении должностных полномочий из корыстных интересов, а также в попытке хищения государственного имущества и приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 1350 рублей, передает «Радыё Свабода». Прокурор добился увеличения штрафа в 6 раз.


Алла Пастухова.

Что выяснил суд

  • Пастухова организовала на «постоянной системной основе» сбор денег с подчиненных. Им выплачивалась материальная помощь, большую часть которой они отдавали ей. Сумма колебалась от 25 до 120 рублей.
  • Собирала деньги, не зная, что это незаконно, делопроизводитель детского учреждения. Она же и сообщала сотрудникам сада, какую сумму они должны передать через нее Пастуховой. Такая схема поборов действовала с 2015-го по 2018 год.
  • Пастухова давала указания подчиненным, чтобы те помогали в рабочее время по хозяйству ее престарелому отцу, ремонтировали ее квартиру и дачу. Кроме того, уборщица возила в Могилев деньги и продукты «неустановленному родственнику» Пастуховой. По словам потерпевшей, это была дочь обвиняемой.
  • В табеле учета рабочего времени тем, кто выполнял поручения Пастуховой, указывали, что они были в саду и получали зарплату как за исполнение служебных обязанностей.
  • Пастухова присваивала строительные материалы, которые выделялись на ремонт детского учреждения. Следователи обнаружили похищенное на ее даче и в подвале сада. Эти действия обвиняемой квалифицировали как покушение на преступление.

Ужесточение наказания

Согласно приговору, действия обвиняемой нанесли вред правам граждан и государственным интересам в крупном размере — более 10 тысяч рублей. По словам прокурора Розанцева, Пастухова попыток компенсировать ущерб за время следствия и судебного разбирательства не делала. В целом она свою вину не признала.

16 апреля Могилевский областной суд рассмотрел апелляцию Пастуховой на приговор Чериковского суда. Экс-руководитель и ее адвокат просили закрыть уголовное дело из-за отсутствия состава преступления, так как, по словам Пастуховой, подчиненные оговорили ее из-за неприязненных отношений.

С приговором не согласился и прокурор Чериковского района. Он посчитал его слишком мягким и настаивал на наказании в виде 4 лет лишения свободы и штрафе в размере 500 базовых величин. Областной суд общее наказание Пастуховой оставил без изменений — 2 года 6 месяцев колонии общего режима, — но увеличил сумму штрафа до 300 базовых величин, или 8,1 тыс. рублей.

 
Теги: Могилев
 
 
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Руководителя детского учреждения признали виновной в том, что она втянула в преступную схему поборов 16 сотрудниц. Их признали потерпевшими. Бывшая заведующая вину...
 
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