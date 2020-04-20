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Пассажир ушел за наличкой, оставив таксисту 100 долларов в залог. Водитель уехал
20.04.2020 19:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанин оставил таксисту 100 долларов в залог, а сам пошел домой за наличными рублями. Таксист уехал, его разыскивала милиция,
Минчанин сообщил в милицию, что водитель такси присвоил его деньги. 100 долларов пассажир оставил таксисту как залог, а сам ушел за наличными рублями. Подозреваемый уехал с крупной суммой, не дождавшись возвращения клиента.
Нарушителем оказался 30-летний житель Минской области. Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Его действиям дадут правовую оценку.
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Минчанин оставил таксисту 100 долларов в залог, а сам пошел домой за наличными рублями. Таксист уехал, его разыскивала милиция, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.
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