Пассажир ушел за наличкой, оставив таксисту 100 долларов в залог. Водитель уехал

Источник материала: Tut.by

Минчанин оставил таксисту 100 долларов в залог, а сам пошел домой за наличными рублями. Таксист уехал, его разыскивала милиция, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин сообщил в милицию, что водитель такси присвоил его деньги. 100 долларов пассажир оставил таксисту как залог, а сам ушел за наличными рублями. Подозреваемый уехал с крупной суммой, не дождавшись возвращения клиента.

Нарушителем оказался 30-летний житель Минской области. Раньше мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Его действиям дадут правовую оценку.