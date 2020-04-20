ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Коричневый цвет - классика, которая не выходит из моды

20.04.2020 18:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Антиобраз

Сочетание черного и коричневого - это интересная и актуальная история, но не в данном случае. Платье практически полностью закрывает невнятный рыхлый шарф. А ноги кажутся короче от сочетания темных колгот и светлой обуви. Вещи подобраны безграмотно, в случайном порядке, и поэтому не могут создать единый цельный образ.

Что в тренде?

Коричневый - цвет шоколада, капучино, соснового бора. Природный оттенок умиротворения и релакса. В одежде  это классика, которая не выходит из моды. В психологии - символ  уверенности, умеренности и надежности.

Если использовать коричневый цвет во внешнем виде неправильно, есть риск выглядеть скучно и старомодно. Но если использовать актуальные стилистические приемы, благородство, роскошь и женственность гарантированы.  

Трендовый образ №1

Создаем многослойный образ, где платье - верхний слой. Под ним желтая майка и свободные брюки на тон светлее. Подчеркиваем талию широким ремнем, надеваем балетки с узким носом. Крупные очки и серьги - тоже в коричневых оттенках. А акцентная желтая сумка подобрана в тон футболке. Секрет образа в свободных расслабленных формах и природной палитре.

Трендовый образ №2

Создаем костюм из брюк и жакета разных коричневых оттенков. Чтобы получился элегантный образ, свободные брюки сочетаем с приталенным жакетом. К тому же широкий пояс создает эффект баски. Роскоши образу придают крупные золотые аксессуары и длинные кожаные перчатки. Они привлекают внимание своим бутылочным цветом, близким по духу коричневому.

Модный лайфхак

Коричневый в принципе идет всем. Но для каждой девушки нужно подобрать свой индивидуальный оттенок. Особенно этот цвет хорош для брюнеток, кареглазых и красавиц со смуглой кожей.

Модные выводы

Часто коричневому цвету достаются плохие роли в мрачных и небрежных образах. Но он может выглядеть ярко и трендово, например, в многослойном образе с желтыми акцентами. Или в составе современного костюма с золотыми украшениями и длинными перчатками

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиобраз Сочетание черного и коричневого - это интересная и актуальная история, но не в данном случае. Платье практически полностью закрывает невнятный рыхлый...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Глубокого выманил у знакомых 260 тысяч рублей для игры на тотализаторе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика