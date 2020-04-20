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В школах начались занятия

Урок первый: правила личной гигиены

Учебные программы в школах скорректировали

Дистанционное обучение в вузах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Образовательный процесс в стране будет возобновляться постепенно Сегодня после вынужденно затянувшихся каникул в стране возобновился учебный процесс. Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы, начало учебной четверти...

Сегодня после вынужденно затянувшихся каникул. Эпидемическая ситуация внесла свои коррективы, начало учебной четверти откладывалось дважды, но выпускные экзамены и вступительная кампания не за горами. Правда, эта тема вызвала широкий резонанс, мнение родителей разделилось. Оно и понятно, все мы переживаем за своих детей. Как налажен учебный процесс, каков алгоритм действий. С этим вопросом мы обратились сегодня в профильное ведомство. Учебно-тематическое планирование скорректировано, отметили в Министерстве образования. Образовательный процесс будет возобновляться постепенно. И это ключевой момент.Вести или не вести ребенка в школу - никакой обязаловки, особо подчеркнули журналистам. На протяжении дня в учебных заведениях предусмотрен целый ряд профилактических мероприятий. В том числе нужна ли ребенку маска - узнавала наш корреспондентЭто 24-я столичная школа. И с этого дня вход сюда разрешен родителям только в холл первого этажа. Здесь есть вся полезная информация о COVID-19, в нескольких метрах антисептики, можно обработать руки. Рядом рабочий стол, здесь при желании родители могут написать заявление о том, что их ребенок будет отсутствовать на занятиях. Образцы прилагаются.Можно сделать это и дистанционно, отправив письмо на электронную почту учреждения. Что касается первого дня, как в этой школе, так и в целом по стране предварительно (точные цифры будут завтра) посещаемость порядка 40 %. Цифры прогнозируемые. Кстати, на селе они оказались выше, около 70 % ребят сегодня вернулись за парты. Первый урок тематический, посвящен гигиене.Кроме того, окно на проветривании, соблюдено социальное дистанцирование. Ребята по возможности сидят по одному за партой. И даже если в классе только один ученик (мало ли), соединять "А" и "Б" не будут. Более того, за каждым классом с этого понедельника закреплен отдельный кабинет, в котором проходят все учебные занятия, будь то химия или труды. А вот уроки физкультуры по возможности перенесут на улицу.Что касается масок, перчаток как среди учеников, так и преподавателей - никакой обязаловки. Эти кадры тому в подтверждение.Кстати, вот другая картина. Гомельский район. Головинская средняя школа.И здесь Александр Кадлубай, замминистра образования, делает уже ремарку как многодетный отец (его старшие дочери, кстати, сегодня пошли в школу): важно не только надеть маску, но правильно и главное вовремя ее снять, разумеется, по-соседски не передавая однокласснику. Разумный подход прежде всего.Расписание в школах не меняли, а вот учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету скорректировали: где-то объединили темы, где-то убрали обобщение и повторение - 4 четверть предполагает.А вот ставить ли "н" в журнале посещаемости, как оценивать знания при очном и заочном обучении. Соответствующий документ в Минобразования примут в ближайшие два дня.Дистанционного обучения не будет. Вообще и самого понятия как такового для школьного образования в Кодексе об образовании не существует, добавляют в министерстве. Можем говорить об обучении с применением информационно-коммуникационных технологий, по индивидуальному учебному плану. Таков алгоритм есть. Дистанционного нет. А вот для университетов при желании возможно. Вот пример БГУ.Преподаватели на работе, студенты дома. Правда, физикам, химикам и биологам - тем, кому необходимы лабораторные работы, занятия онлайн не подходят. Поэтому для их практики организованы просторные аудитории, небольшое количество студентов и, разумеется, дистанция между ними.Тесты, видеолекции. Все включено! Впрочем, будь то дистанционное обучение у студентов, домашнее у школьников - жизнь продолжается. Какой урок из всего этого вынесет каждый, зависит только от нас самих.