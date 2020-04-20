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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обезопасим себя и поможем врачам Медики призывают - при первом появлении симптомов вирусной инфекции нужно как можно быстрее обратиться в лечебное учреждение. Попытки самолечения не лучший...

Медики призывают - при первом появлении симптомов вирусной инфекции нужно как можно быстрее обратиться в лечебное учреждение. Попытки самолечения не лучший вариант. Тем самым мы надежнее обезопасим себя и поможем врачам. А ведь они сегодня на передовой