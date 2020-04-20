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Обезопасим себя и поможем врачам
20.04.2020 21:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМедики призывают - при первом появлении симптомов вирусной инфекции нужно как можно быстрее обратиться в лечебное учреждение. Попытки самолечения не лучший вариант. Тем самым мы надежнее обезопасим себя и поможем врачам. А ведь они сегодня на передовой (видео).
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Медики призывают - при первом появлении симптомов вирусной инфекции нужно как можно быстрее обратиться в лечебное учреждение. Попытки самолечения не лучший...
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