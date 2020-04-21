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Минобразования: Детей могут аттестовать по итогам оценок, которые они получили в трех четвертях

21.04.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 апреля после длинных каникул началась четвертая четверть в школах. Многие родители решили оставить детей дома. Будут ли ставить в журналах посещаемости пропуски тем, кто решил заниматься дистанционно, в Минобразования еще не решили, но сообщили, что детей могут аттестовать по итогам оценок за три четверти. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Что касается родителей, которые оставили сегодня своих детей дома, это их право. Мы говорим о том, что для нас не ново, когда ребенок остается дома по болезни либо по заявлению родителя. Он может получить задание для обучения. Кроме того, никто не запрещает связаться с классным руководителем с просьбой наладить обратную связь с педагогом, чтобы получить консультацию. Он может эту консультацию получить очно, если он боится большого скопления детей, в 6-й школьный день в субботу, может получить после занятий, — сказал замминистра.

— Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее… В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в 3 четвертях. Это позволяют правила аттестации, — отметил он.

Александр Кадлубай отметил, что «масочный режим как таковой необязателен» (до начала четверти в некоторых школах просили, чтобы дети приносили на занятия маски — прим. ред.).

— Никто не понуждает присутствовать непосредственно в маске несовершеннолетнего. В некоторых областях у нас во время длительных каникул педагоги изготовили маски своими силами, могут предоставить маски при их желании.

Пока непонятно, будут ли ставить «н» в журнале посещаемости, как оценивать знания при очном и заочном обучении. Соответствующий документ в Минобразования примут в ближайшие два дня, сообщили в сюжете телеканала. Там также уточнили, что дистанционного обучения не будет, но можно говорить об обучении с применением информационно-коммуникационных технологий, по индивидуальному учебному плану.

Ранее в Минобразования сообщили, что в первый день четвертой четверти в школу пришло примерно 30−40 процентов от всех учеников. Меньше всего — в Минске.

В ведомстве поясняли, чтобы обеспечить безопасность детей, в школах должны соблюдать все необходимые рекомендации санэпидемслужбы: ученикам следует держать дистанцию, мыть руки. На входе в учебное заведение у детей могут визуально или с помощью термометра проверить состояние здоровья. При этом, рекомендовали в ведомстве, родители должны быть внимательны к здоровью ребенка. Если у сына или дочки температура, вести его на занятия не нужно.

 
Теги: Минск
 
 
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«Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее… В таком случае дети будут аттестованы по итогам...
 
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