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Библиотеки Бреста на время эпидемии коронавируса предлагают доставлять книги на дом

21.04.2020 08:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Организовать доставку книг на дом предложили своим читателям библиотеки Бреста, сообщает газета «Брестский вестник».


Новая услуга появилась в связи с эпидемиологической ситуацией. Заказы на книги принимают по телефону. По желанию, выбранную литературу читателю принесут домой, «соблюдая все правила безопасности».

 
Теги: Брест
 
 
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