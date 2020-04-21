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Библиотеки Бреста на время эпидемии коронавируса предлагают доставлять книги на дом
21.04.2020 08:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Организовать доставку книг на дом предложили своим читателям библиотеки Бреста, сообщает газета
Новая услуга появилась в связи с эпидемиологической ситуацией. Заказы на книги принимают по телефону. По желанию, выбранную литературу читателю принесут домой, «соблюдая все правила безопасности».
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Книги можно заказать по телефону.
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