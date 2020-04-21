Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+2°С, местами в южных районах она понизится до -4..-6°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +9°С до +15°С.
Фото: Елена Страшнова
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Без осадков, но холодный ветер — погода 21 апреля
21.04.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+2°С, местами в южных районах она понизится до -4..-6°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +9°С до +15°С.
Фото: Елена Страшнова
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Во вторник, 21 апреля, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков....
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