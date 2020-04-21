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В Беларуси звонки на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия будут бесплатными
21.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Теперь при необходимости люди, столкнувшиеся с проявлениями физического, психологического, сексуального либо экономического насилия в семье, могут бесплатно звонить на общенациональную горячую линию не только с городского телефона, но и с любого абонентского номера А1. Таким образом, у тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, появится больше возможностей получить своевременную социальную, психологическую и юридическую помощь.
Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия открылась 13 августа 2012 года на базе международной общественной организации «Гендерные перспективы». Телефонные звонки на номер 8-801-100-8-801 принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00. По вторникам и субботам на линии дежурит юрист, в остальные дни – психолог.
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