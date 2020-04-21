В Беларуси звонки на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия будут бесплатными

Источник материала: Полесская правда



В нашей стране решили поддержать инициативу Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Теперь при необходимости люди, столкнувшиеся с проявлениями физического, психологического, сексуального либо экономического насилия в семье, могут бесплатно звонить на общенациональную горячую линию не только с городского телефона, но и с любого абонентского номера А1. Таким образом, у тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, появится больше возможностей получить своевременную социальную, психологическую и юридическую помощь.

«Звонок на горячую линию для человека, столкнувшегося с насилием – это первый шаг на пути получения поддержки, помощи и решения проблемы. Часто у пострадавших возникает ощущение беспомощности и безвыходности. Поэтому так важно знать, с чего начать, куда можно обратиться в поисках поддержки и профессионального совета. Примерно 34 % клиентов линии – люди старшего возраста, которые чаще всего страдают от насилия со стороны взрослых сыновей и дочерей. А сегодня это насилие усиливается наряду с проблемами психического свойства, поскольку семьи испытывают беспокойство, экономический стресс и проводят гораздо больше времени дома, в замкнутом пространстве», – отметила Ольга Атрощенко, глава офиса ЮНФПА в Беларуси.

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия открылась 13 августа 2012 года на базе международной общественной организации «Гендерные перспективы». Телефонные звонки на номер 8-801-100-8-801 принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00. По вторникам и субботам на линии дежурит юрист, в остальные дни – психолог.