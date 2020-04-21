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«Паук сбежал и плел паутину в кофемашине». Хозяева необычных питомцев - об уходе и забавных случаях

21.04.2020 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка многим знакома ситуация: вы приходите в гости к человеку, а вас лениво встречает настоящий хозяин квартиры — кот или дружелюбный пес, который сразу зовет вас играть (или начинает кусать — тут как повезет). Но не многие ожидают увидеть говорящую галку или двух шустрых хорьков, которые догоняют друг друга в коридоре. Мы поговорили с хозяевами необычных питомцев (среди них есть гигантские улитки Саня и Валя, ящерица Зяба и даже змея). Они рассказали об особенностях ухода, забавных случаях и характерах своих любимцев.

 
 
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Осторожно: все герои дают интервью и держат своих питомцев перед камерой - и это невероятно мило.
 
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