«Паук сбежал и плел паутину в кофемашине». Хозяева необычных питомцев - об уходе и забавных случаях

Источник материала: Tut.by

Наверняка многим знакома ситуация: вы приходите в гости к человеку, а вас лениво встречает настоящий хозяин квартиры — кот или дружелюбный пес, который сразу зовет вас играть (или начинает кусать — тут как повезет). Но не многие ожидают увидеть говорящую галку или двух шустрых хорьков, которые догоняют друг друга в коридоре. Мы поговорили с хозяевами необычных питомцев (среди них есть гигантские улитки Саня и Валя, ящерица Зяба и даже змея). Они рассказали об особенностях ухода, забавных случаях и характерах своих любимцев.