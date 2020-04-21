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Более 2 млн цветов украсят столицу

21.04.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скульптуры из виол и стилизованные клумбы к 75-летию Победы. Более 2 миллионов цветов украсят столицу этой весной. Часть из них высадили еще осенью. Например, нарциссы и тюльпаны уже украшают городские улицы. Остальные пока подрастают в теплицах. Свое место они займут, как только установится теплая погода без ночных заморозков. В Минске установят и объемные фигуры из цветов. Например, встречать автомобилистов на Логойском тракте будет зубр.
 
Теги: Минск
 
 
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Скульптуры из виол и стилизованные клумбы к 75-летию Победы. Более 2 миллионов цветов украсят столицу этой весной. Часть из них высадили еще осенью. Например,...
 
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