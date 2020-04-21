В Могилеве выбирают логотип для парка в Подниколье

Источник материала: Tut.by

В Могилеве выбирают логотип для парка в микрорайоне Подниколье — провели конкурс и выбрали топ-4 работ. Одна из них и может стать в итоге логотипом — после доработки дизайнерами, пишет Mogilevnews.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Начальник участка парка Юрий Макацария рассказал, что конкурс провели, чтобы создать современный, оригинальный, легко узнаваемый логотип парка культуры и отдыха. Этот логотип в дальнейшем будет использоваться как официальная эмблема.

В конкурсе по созданию логотипа для парка участвовали 13 человек, которые предложили 19 вариантов логотипа. Возраст участников — от 12 до 67 лет. Члены жюри выбрали четыре лучшие конкурсные работы, которые будут награждены памятными подарками.

Но на абсолютное лидерство претендует, по мнению членов жюри, только работа Вадима Леоненко из топ-4. Ему предложили до конца апреля доработать ее с учетом предложений членов жюри и экспертов, после чего будет вынесен окончательный вердикт. Не исключено, что предложение Вадима Леоненко будет доработано дизайнерами для полного соответствия требованиям к графическому знаку, который должен стать эмблемой парка.