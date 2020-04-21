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В Могилеве выбирают логотип для парка в Подниколье
21.04.2020 10:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве выбирают логотип для парка в микрорайоне Подниколье — провели конкурс и выбрали топ-4 работ. Одна из них и может стать в итоге логотипом — после доработки дизайнерами,
Начальник участка парка Юрий Макацария рассказал, что конкурс провели, чтобы создать современный, оригинальный, легко узнаваемый логотип парка культуры и отдыха. Этот логотип в дальнейшем будет использоваться как официальная эмблема.
В конкурсе по созданию логотипа для парка участвовали 13 человек, которые предложили 19 вариантов логотипа. Возраст участников — от 12 до 67 лет. Члены жюри выбрали четыре лучшие конкурсные работы, которые будут награждены памятными подарками.
Но на абсолютное лидерство претендует, по мнению членов жюри, только работа Вадима Леоненко из топ-4. Ему предложили до конца апреля доработать ее с учетом предложений членов жюри и экспертов, после чего будет вынесен окончательный вердикт. Не исключено, что предложение Вадима Леоненко будет доработано дизайнерами для полного соответствия требованиям к графическому знаку, который должен стать эмблемой парка.
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В конкурсе участвовали 13 человек - им от 12 до 67 лет.
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