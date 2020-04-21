На конкурс «Золотая Литера» поступило более 400 заявок

Источник материала: Газета Авангард

Завершен прием заявок на XVI Национальный конкурс «Золотая Литера». Поступило свыше 400 заявок, из них около 300 — от региональных СМИ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.





В этом году в конкурсе «Золотая Литера» — 25 номинаций. Среди них появились новые — «Лучший аналитический материал» (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) и «Лучший художественно-публицистический материал» (очерк, эссе, фельетон). Итоги конкурса объявят в мае в канун Дня печати.

Основная цель «Золотой Литеры» — всемерное содействие развитию печатных СМИ, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ. Учредитель конкурса — Министерство информации.