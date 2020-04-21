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На конкурс «Золотая Литера» поступило более 400 заявок

21.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Завершен прием заявок на XVI Национальный конкурс «Золотая Литера». Поступило свыше 400 заявок, из них около 300 — от региональных СМИ. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

На конкурс «Золотая Литера» поступило более 400 заявок

В этом году в конкурсе «Золотая Литера» — 25 номинаций. Среди них появились новые — «Лучший аналитический материал» (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) и «Лучший художественно-публицистический материал» (очерк, эссе, фельетон). Итоги конкурса объявят в мае в канун Дня печати.

Основная цель «Золотой Литеры» — всемерное содействие развитию печатных СМИ, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ. Учредитель конкурса — Министерство информации.

Белта

 

 
 
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Завершен прием заявок на XVI Национальный конкурс "Золотая Литера". Поступило свыше 400 заявок, из них около 300 - от региональных СМИ. Об этом БЕЛТА... ...
 
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