Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 5 районах Могилёвской области

Источник материала: Радзiма

Увеличение количества осадков позволяет постепенно снимать запрет на посещение лесов в некоторых районах Могилевщины, сообщает mogilevnews.by . По состоянию на утро 20 апреля запрет действует только в 6-ти районах: Горецком, Могилёвском, Мстиславском, Славгородском и Чериковском.

Напомним, нарушение запрета предусматривает наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (до 675 рублей).