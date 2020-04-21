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Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 5 районах Могилёвской области

21.04.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Увеличение количества осадков позволяет постепенно снимать запрет на посещение лесов в некоторых районах Могилевщины, сообщает mogilevnews.by. По состоянию на утро 20 апреля запрет действует только в 6-ти районах: Горецком, Могилёвском, Мстиславском, Славгородском и Чериковском.

 Напомним, нарушение запрета предусматривает наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (до 675 рублей).

 Актуальную информацию о том, в каких районах Беларуси и Могилевской области в частности вводится или снимается запрет на посещение лесных массивов, можно узнать и на интерактивной карте запретов и ограничений. Сегодня по республике запрет действует в 71 районе страны. Максимальное количество «красных районов» в Гомельском области (20). По 16 – в Брестской и Гродненской, 14 – в Минской. В Витебской области ограничений нет.

 

 
 
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Увеличение количества осадков позволяет постепенно снимать запрет на посещение лесов в некоторых районах Могилевщины, сообщает mogilevnews.by. По состоянию на утро 20...
 
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