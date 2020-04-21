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Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 5 районах Могилёвской области
21.04.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Увеличение количества осадков позволяет постепенно снимать запрет на посещение лесов в некоторых районах Могилевщины,
Напомним, нарушение запрета предусматривает наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (до 675 рублей).
Актуальную информацию о том, в каких районах Беларуси и Могилевской области в частности вводится или снимается запрет на посещение лесных массивов, можно узнать и на
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Увеличение количества осадков позволяет постепенно снимать запрет на посещение лесов в некоторых районах Могилевщины, сообщает mogilevnews.by. По состоянию на утро 20...
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